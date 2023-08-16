Маркетплейсы могут освободить от ответственности за нарушения при продаже алкоголя онлайн

Депутаты могут внести обновленный законопроект о продаже алкоголя на маркетплейсах на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По информации издания, собеседник в отраслевой ассоциации заявил, что перед внесением изменений в подобный законопроект, меняющий правила рынка и правила жизни, нужно оценить мнение россиян.

Он добавил, что Минфин ранее указывал на недостатки законопроекта, после чего он был отозван. Однако в целом инициатива будет скорее воспринята позитивно.

Отмечается, что Минфин поддержит инициативу, если будет обеспечен должный контроль за подобной деятельностью.

До этого «Известия» писали, что в России могут узаконить продажу алкоголя на летних верандах.

Ранее в России резко вырос импорт пива.