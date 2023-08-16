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Цены на нефть после роста на прошлой неделе начали падать

Цены на нефть падают на сомнениях насчет спроса со стороны Китая

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Shutterstock

Мировые цены на нефть в среду утром продолжили падение, которое началось накануне. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов и комментарий аналитиков.

По данным лондонской биржи ICE на 8.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%, до 86,63 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 80,76 доллара. По данным на 9:56 мск Brent торгуется на уровне $84,73 за баррель. 10 августа стоимость фьючерсов Brent впервые с 27 января временно превышала $88 за баррель в ходе торгов на ICE. Затем котировки приближались к этой отметке. Стоимость фьючерсов WTI подходила к $84,5 за баррель.

«Опасения по поводу экономики Китая — одного из крупнейших потребителей и импортеров этого вида сырья — неизбежно выливаются в сомнения относительно устойчивости китайского спроса на нефть», — пишет агентство.

Негативные ожидания были вызваны вышедшей накануне макростатистикой, уточняет «Прайм». Так, промышленное производство в Китае в июле выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Прогноз предполагал рост производства на 4,4%.

После публикации статистики нефть начала падать в цене, уже к раннему вечеру котировки снизились на 1,5%.

Китай занимает третье место в мире по потреблению нефти (14 млн баррелей в сутки) после США (20 млн б/с) и Европы (15 млн). КНР остается крупнейшим покупателем российских нефти и газа, и одним из крупнейших импортеров топлива в мире.

Ранее сообщалось, что Индия продолжила скупать нефть из России даже после ее подорожания.

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