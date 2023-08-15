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Рубль закрыл торги новым укреплением к зарубежным валютам

Рубль продолжил укрепление — доллар ниже ₽97, а евро ₽106

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РИА Новости

К вечеру рубль вновь перешел к росту. По состоянию на 18:32 по мск курс рубля снова укрепился до 96,31 за доллар (+1,16%). По состоянию на 18:59 курс валют откатился до 97,09 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В это же время по отношению к евро рубль прибавил 1,6%, достигнув отметки в 105,34 рубля за евро. По состоянию на 18:59 курс составил 106,01. Китайская валюта также ослабла по отношению к рублю, откатившись к отметке 13,2 рубля (-1,35%). К закрытию торгов юань смог отыграть лишь 5 копеек, закрывшись на отметке 13,25 рубля.

Это второе укрепление российской валюты за сутки. В начале торгов 15 августа американская валюта обвалилась на 5,18% до 92,6 рублей. Евро падал на утренних торгах на 2,89% до 104,04 рублей.

Резкие скачки курсов были вызваны внеочередным заседанием ЦБ РФ, который поднял ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12% в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Позже в расширенном заявлении регулятор сообщил, что может и в дальнейшем продолжить ужесточать монетарную политику в случае необходимости.

Ранее экономист объяснил, на каких категориях граждан отразится повышение ключевой ставки.

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