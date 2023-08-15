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Дерипаска увидел могильный камень на пути развития Руси

Дерипаска рассказал об общем безумии и могильном камне на пути развития Руси

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что государственный капитализм с государственными банками является могильным камнем на пути развития Руси. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наш госкапитализм с госбанками, когда все не туда и задорого, тоже серьезнейшая проблема, могильным камнем стоящая на пути развития Руси», — поделился мнением бизнесмен.

В другом сообщении он прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанком РФ до 12%.

«На фоне общего безумия и бессмысленных заклинаний о том, что все в принципе неплохо и даже, наверное, будет еще лучше (главное ничего не делать и ничего не менять), повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией», — заявил он.

ЦБ РФ объяснил свое решение повысить ключевую ставку 15 августа сразу до 12% ростом инфляции (по оценке на 7 августа составила 4,4% в годовом выражении при цели в 4%), инфляционных ожиданий населения и превышением спроса над возможностями расширения выпуска, что формирует повышенный спрос на импортную продукцию. Курс рубля сдержанно отреагировал на решение ЦБ.

Ранее Дерипаска подал в суд на журналистку и правозащитницу.

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