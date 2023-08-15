Китайский ЦБ неожиданно снизил ставки для поддержки экономики

Центральный банк Китая во вторник неожиданно для аналитиков снизил ключевые процентные ставки второй раз за последние три месяца. Это свидетельствует об активизации мер мoнетарного стимулирования для поддержки замедляющегося экономического роста. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает Reuters, Народный банк Китая снизил ставку по средствам годового кредитования на 15 базисных пунктов, до 2,5%. Также регулятор снизил процентную ставку по кредитам рефинансирования на 7 дней до 1,8%.

По мнению аналитиков, снижение ставок может указывать на возможное смягчение базовой ставки LPR на следующей неделе. Необходимость стимулирования вызвана замедлением кредитования и рисками дефляции.

Снижение ставок призвано удешевить кредиты для банков и компаний, чтобы поддержать потребительский и инвестиционный спрос. Однако пока неясно, насколько эффективны будут меры регулятора. Издание отметило, что эксперты пока сомневаются в эффективности мер ЦБ, указывая, что предприятия и домохозяйства не спешат наращивать кредитную нагрузку в текущих условиях. Тем не менее регулятор продолжает политику стимулирования.

Накануне заседания банка китайский юань рухнул к прошлогодним минимумам.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах в национальной экономике.