Финансист рассказал, почему курс рубля просел после решения ЦБ по ставке

Курс рубля ослаб к доллару и евро после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых на ожиданиях ужесточения регулятором мер валютного контроля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Решение ЦБ повысить ставку сразу на 3,5 процентного пункта стало неожиданным. Большинство прогнозировало менее существенный шаг. Несмотря на это, рубль после кратковременного укрепления резко подешевел. Давление на нацвалюту, скорее всего, оказало то, что многие ожидали от ЦБ мер ужесточения валютного контроля. В том числе — хотя бы намека на возможное возвращение определенной доли экспортной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке», — объяснил Бабин.

Однако это, вероятно, затруднительно из-за рисков санкций на операции с этой выручкой, уточнил эксперт.

Учитывая, что наблюдавшееся в последние месяцы ослабление рубля вызвано не только и не столько повышенным потребительским спросом, который усиливается избыточным кредитованием, само по себе повышение ключевой ставки, даже на более высокие уровни, может не обеспечить устойчивое восстановление рубля, считает Бабин. Этому препятствует сохраняющаяся нехватка иностранной валюты, вызванная сокращением экспортной выручки, ее невозврата в страну, а также расчетов за экспорт рублями и неликвидными валютами дружественных стран, пояснил он.

«Ситуация усугубляется устойчивым оттоком значительного капитала. Все эти факторы слабо зависят от уровня процентных ставок в экономике. Поддержку рублю все же может оказать приближение очередного налогового периода. В отличие от предыдущих месяцев, когда этот фактор лишь удерживал некоторое время рубль от устойчивого ослабления, в этот раз возможно более ощутимое влияние фискальных платежей экспортеров. Они для этих целей могут продавать больше валюты благодаря повышению нефтяных цен, которое наблюдается с конца июля», — отметил Бабин.

Курс рубля во вторник накануне внеочередного заседания ЦБ по ключевой ставке открылся вверх, после чего некоторое время укреплялся. Доллар впервые с начала месяца достигал на торгах Мосбиржи 92,6 рублей, евро — 104 рубля. Но после решения регулятора нацвалюта устремилась вниз. Доллар торговался выше 98 рублей, евро — 107 рублей. По данным биржи на 15:30 мск, доллар стоит 98,25 рублей, евро — 107,2325 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкое повышение ключевой ставки отразится на жизни россиян.