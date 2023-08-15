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РФ вошла в список стран, которые в 2022 году смогли увеличить свое благосостояние

UBS: финансовое благосостояние России выросло на $600 млрд в 2022 году

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Россия вошла в число немногих стран, чье финансовое благосостояние увеличилось в 2022 году, несмотря на общемировое падение. Об этом свидетельствует доклад швейцарского банка UBS.

По данным доклада, в прошлом году впервые с 2008 года было зафиксировано снижение мирового благосостояния домохозяйств. Однако Россия стала одним из исключений наряду с Мексикой, Индией и Бразилией.

Согласно документу, финансовое благосостояние России выросло на 600 млрд долларов в 2022 году. Эксперты UBS отмечают, что доходы домохозяйств в России быстро росли в период с 2000 по 2020 год (13%).

В докладе подчеркивается, что общее богатство России сегодня сопоставимо с богатством США в 1912 году. При этом аналитики прогнозируют замедление роста финансового благосостояния РФ до 4,6% в год до 2027 года.

В начале августа экономику России назвали одной из лидирующих в мире.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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