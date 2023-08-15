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ПСБ протестирует расчеты в цифровых рублях

Вице-президент ПСБ: цифровой рубль — значимый для национальной платежной инфраструктуры проект

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Shutterstock

ПСБ начал пилотирование операций с реальными цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России и с 1 августа 2023 года утверждены как новая форма национальной валюты, сообщает пресс-служба ПСБ.

В рамках пилотирования участники фокус-группы будут пополнять свои цифровые кошельки, делать переводы цифровых рублей, оплачивать товары и услуги по QR-коду компаний, участвующих в пилотном проекте, оформлять возврат товаров c обратным зачислением цифровых рублей на цифровой счет клиента, а также смогут настроить в мобильном банке простые автопереводы цифровых рублей.

Пилотный проект будет реализован в несколько этапов, что позволит отработать все повседневные расчетные операции, сделав цифровой рубль удобным и понятным средством платежа и перевода.

«Цифровой рубль – значимый для национальной платежной инфраструктуры проект, который создает новые возможности для всех участников платежной индустрии. Население получит новый инструмент для быстрых безопасных переводов и платежей в цифровой валюте, а компаниям новая технология расчетов упростит проведение сделок и решит вопрос с автоматизацией платежей», — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Он добавил, что ПСБ прорабатывает все возможные сценарии клиентского пути на реальных операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для бесперебойных и удобных платежей с использованием нового платежного инструмента.

Хранение и учет цифровых рублей осуществляет Банк России. Все расчеты в цифровых рублях производятся с использованием криптографической защиты и шифрования.

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