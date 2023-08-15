Казахстан обсуждает поставки газа из РФ в Узбекистан

Власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан в объеме до 10 млрд кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

«Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 до 10 млрд кубометров газа», — рассказал он.

По его словам, объем можно будет увеличить в зависимости от готовности России и Узбекистана.

Также он отметил, что транзит газа из России в Узбекистан будет экономически выгоден Казахстану — дополнительные средства будут потрачены на модернизацию газотранспортной системы страны.

20 июля казахстанский оператор QazaqGaz заявил, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, о которых стороны договорились в мае, начнутся в октябре 2023 года. Отмечается, что в настоящее время проводится модернизация казахстанского участка газопровода «Средняя Азия — Центр», которую делают в рамках подготовки к транзиту.

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