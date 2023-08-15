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В ассоциации блогеров усомнились в необходимости включения блогосферы в ОКВЭД

Президент НАБ Берек: во включении блогосферы в ОКВЭД нет необходимости

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Depositphotos

Включение блогосферы в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) является нецелесообразным. Об этом в интервью НСН заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек. По ее словам, в существующих ОКВЭДах уже описана деятельность, которой занимаются блогеры.

«Единственный вариант, который с моей точки зрения возможен, это самоопределение. Это когда человек приходит и говорит: я блогер. И тогда он сможет выбрать себе ОКВЭД, которые сейчас для блогосферы хотят ввести. Хотя по ОКВЭДам у меня вопросы. Большинство той деятельности, которой занимаются блогеры, существующие ОКВЭДы уже описывают. Что нам даст новый ОКВЭД?» — задалась вопросом Берек.

10 августа газета «Известия» сообщила, что Минцифры и Росстандарт могут разработать проект изменений в ОКВЭД, который будет предполагать, что ведение блога будет приравнено к экономической деятельности.

По словам депутата Государственной думы РФ Яны Лантратовой, которая предложила внести подобные изменения в ОКВЭД, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна находиться в правовом поле.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Общественной службой новостей» объяснил, почему блогерство нельзя приравнивать к экономической деятельности.

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