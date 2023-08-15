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В России хотят ввести ежегодную индексацию тарифов на связь

Минцифры РФ предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на услуги связи

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Минцифры России предлагает проводить каждый год индексацию тарифов на услуги связи операторов для повышения их инвестиционных возможностей. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, передает ТАСС.

«Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи», — говорится в проекте стратегии.

В нем отмечается, что подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированный, то есть со временем он должен уменьшиться. Кроме того, предполагается, что он будет зависеть от целей использования оператором связи прибыли, полученной дополнительно благодаря индексации.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что РЖД планирует запросить у правительства дополнительную индексацию грузовых тарифов на 1% в 2024 году на обеспечение транспортной безопасности.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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