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Экономист оценил, какое снижение курса доллара возможно после решения ЦБ поднять ставку

Экономист Остапкович: курс доллара может снизиться до 90 рублей после решения ЦБ

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РИА Новости

Решение Центрального банка России повысить ключевую ставку положительно повлияет на рубль и в моменте может снизить курс доллара до 90 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Повышение ключевой ставки всегда ведет к снижению инфляции и к улучшению позиции национальной валюты. <...> Моментально, завтра же, доллар, конечно, не упадет. Но в длительном по времени периоде будет укрепление российской валюты», — уточнил эксперт.

По мнению Остапковича, ЦБ в следующий раз может вновь поднять ключевую ставку. Пока регулятор будет наблюдать «за реакцией экономических агентов и дальше принимать решение», добавил он.

15 августа российский Центробанк принял решение о поднятии ключевой ставки с 8,5% до 12%, передавала «Общественная служба новостей». Это решение «направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», пояснили в сообщении регулятора.

После этого руководство ЦБ России допустило дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

Ранее сообщалось, как решение ЦБ поднять ключевую ставку отразится на жизни россиян.

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