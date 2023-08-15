Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%», — сказано в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ указали, что темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост составил 7,6% в пересчете на год, при этом такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

21 июля 2023 года Центральный банк России повышал ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

Комментируя это решение Центробанка, президент России Владимир Путин отмечал, что оно стало вынужденным в связи с разогревом инфляции.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.