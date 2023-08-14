В Минэкономики Германии посетовали на зависимость от российского газа

Представитель Министерства экономики Германии Беате Барон в ходе брифинга заявила журналистам, что высокая зависимость от газа из России продолжает оказывать влияние на ситуацию в ФРГ, передает РИА Новости.

Она отметила, что эта тенденция прослеживается по ценам на энергоносители, которые сохраняются на высоком уровне.

«Другие страны Европы не испытывают таких последствий, поскольку у них не было такой высокой зависимости от российского газа. Мы должны решать эту проблему», — сказала Барон.

Представитель Минэкономики считает, что в этом случае нужны инвестиции, налоговые льготы, а также доступные цены на энергоносители.

Кроме того, Барон перечислила и другие причины сложной экономической ситуации в ФРГ. По ее мнению, сюда можно отнести проблему иммиграции квалифицированной рабочей силы. Она указала, что для решения этого вопроса немецкое правительство решило принять новые законодательные инициативы.

До этого сенатор Алексей Пушков сообщил об экономических последствиях разрыва отношений с Россией для Берлина. По его мнению, пессимистичные прогнозы начинают сбываться, например, фиксируются рекордные показатели банкротств компаний ФРГ.

Ранее эксперт правительства Германии призвала готовиться к трудным временам.