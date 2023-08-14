Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 98 рублей

Рубль продолжил укреплять свои позиции после объявления об экстренном заседании Центрального банка РФ по ключевой ставке, которое должно состояться 15 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 18:16 мск стоимость американской валюты снизилась на два рубля по сравнению с предыдущими измерениями и составила 97,4 рубля. В то же время евро опустился до 106,2 рубля, потеряв в цене 2,5 рубля.

При этом в понедельник утром, 14 августа, курс доллара на Мосбирже впервые за последние полтора года превысил 101 рубль. В последний раз американская валюта продавалась по такой цене 23 марта 2022 года.

На этом фоне «Газета.Ru» попросила комментарий у вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна. Эксперт заявил, что российские туристы не испытывают шокового давления» из-за колебаний курсов доллара и евро.

Однако впоследствии доллар начал терять свои позиции, уже к вечеру опустившись ниже 100 рублей. К текущему моменту тенденция не остановилась.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин спрогнозировал нормализацию курса рубля в ближайшее время.