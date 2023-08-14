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Минэнерго изучит вопрос о лицензировании экспорта топлива

Вице-премьер РФ Новак предложил ввести лицензии на вывоз нефтепродуктов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак дал поручение Минэнерго рассмотреть возможность введения лицензирования экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее ведомства обсуждали вариант создания списка специальных экспортеров бензина в целях борьбы с «серым» вывозом топлива за рубеж. Однако в Минэкономразвития выступили за лицензирование экспорта, а не ограничение числа экспортеров, уточняет агентство.

В Минэнерго опасаются, что при лицензировании будет сложно контролировать деятельность множества экспортеров. В то же время список из отобранных компаний позволит полностью исключить «серый» экспорт.

Тем не менее Новак поддержал идею Минэкономразвития и поручил энергетическому ведомству проработать вариант с лицензированием. В Минэнерго отметили, что в настоящее время по этому вопросу идет межведомственное обсуждение.

В начале августа в России увеличили нормативы продаж бензина и дизеля.

Ранее в России биржевая стоимость на дизельное топливо обновила исторический рекорд.

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