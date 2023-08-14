Засуха в районе Панамского канала привела к простаиванию танкеров

В районе Панамского канала подолгу простаивают танкеры, в том числе перевозящие сжиженный природный газ (СПГ). Это происходит из-за ограничений, введенных властями Панамы на использование этого маршрута в условиях сильной засухи, пишет газета Financial Times.

Как сообщает издание со ссылкой на данные судоходного агентства Norton Lilly, среднее время ожидания крупных танкеров, перевозящих СПГ на север через Панамский канал, выросло с восьми до 18 дней.

По данным компании Xeneta, которые приводит газета, средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через канал повысилась на 36% и составила $2,4 тыс.

Руководители отраслевых компаний считают, что вероятность сбоев в прохождении танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ увеличилась, так как контейнеровозы часто бронируют доступ к маршруту за несколько месяцев, говорится в публикации.

До этого стало известно, что в Суэцком канале затонул буксир.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.