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Доллар опустился ниже 100 рублей

Доллар на Мосбирже опустился ниже 100 рублей после решения о заседании ЦБ

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РИА Новости

Курс доллара на торгах на Московской бирже днем в понедельник, 14 августа, снизился ниже 100 рублей на фоне решения Центробанка РФ провести внеочередное заседание по изменению ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

14 августа курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года.

Позднее стало известно, что Центробанк России принял решение провести 15 августа внеочередное заседание по ключевой ставке. Решение регулятора станет известно в 10:30 по московскому времени.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «Газете.Ru», что туристы из России «не испытывают шокового давления» из-за роста курсов доллара и евро.

Подробнее о ситуации с курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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