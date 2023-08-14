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Курс юаня обвалился до минимума на слабых данных по Китаю

Курс юаня упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года

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Kin Cheung/AP

Курс китайского юаня опустился до самого низкого уровня с ноября прошлого года из-за разочаровывающих экономических данных в Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Курс китайского юаня в понедельник упал до самого низкого уровня с 4 ноября 2022 года на фоне череды слабых экономических показателей, усиливших опасения замедления экономического роста Китая.

Офшорный юань подешевел на 0,39%, до 7,26 юаня за доллар. С начала года китайская валюта потеряла 5,29% стоимости, это худший результат среди азиатских валют после японской иены. На 17:20 мск официальный курс юаня на Мосбирже составляет ₽13,63 (-0,44%).

Юань ослабляется на фоне разочаровывающих июльских данных по китайской экономике. В частности, банковское кредитование упало до 14-летнего минимума, потребительские и производственные цены снизились, экспорт сократился сильнее всего с февраля 2020 года, уточняет издание.

«Народный банк Китая изо всех сил пытается сдержать ослабление юаня, но их усилия лишь замедляют, а не останавливают этот процесс», — прокомментировал Bloomberg аналитик Jeffries Брэд Бехтел.

Юань ослабляется на фоне замедления китайской экономики и отсутствия эффективных стимулирующих мер со стороны властей. Однако девальвация юаня может способствовать поддержке экономики, отметили аналитики HSBC.

В начале августа стало известно, что Вашингтон ограничил американские инвестиции в технологическую отрасль КНР.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах в национальной экономике.

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