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Курс доллара перестал помещаться на табло обменников в Санкт-Петербурге

В Петербурге обменники не могут уместить курс доллара на табличках

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den_kazansky/Twitter

Из-за роста курса валют до пятизначных значений петербургские обменники столкнулись с проблемой — актуальные данные не помещаются на стандартных информационных табло, в которых только 4 цифры. Об этом сообщает Telegram-канал «Ротонда».

По данным канала, на табло в обменных пунктах обычно указывается курс доллара и евро с точностью до одной копейки. Однако с учетом копеек пятизначное значение курса (например, 101,24 рубля за доллар) уже не помещается в четырехразрядном формате табло.

В связи с этой проблемой обменники вынуждены идти на хитрости. Например, в одном из пунктов на улице Марата табло с курсом валют просто отключили. В другом месте стали указывать курс в усеченном четырехзначном формате без последней цифры после запятой.

Напомним, 15 августа курс доллара на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с марта 2022 года. Курс евро превысил отметку в 111 рублей. Аналитики прогнозируют дальнейший рост курсов из-за санкций и застоя экономики в частном секторе.

Ранее россиянам рассказали о подорожавших турах за границу.

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