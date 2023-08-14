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В Германии оценили зависимость страны от газа из России

В Минэкономики ФРГ признали, что зависимость страны от газа из РФ еще ощущается

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Последствия серьезной зависимости Германии от РФ в части поставок энергетических носителей сейчас продолжают ощущаться, утверждает представитель Минэкономики ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

«Сильная зависимость от России в вопросах поставок газа продолжает оказывать действие. Это мы как раз видим в том, что касается уровня цен на энергию, который остается высоким», — уточнили в министерстве во время брифинга в Берлине.

Как добавил представитель Минэкономики, другие европейские страны не столкнулись с таким эффектом, потому что у них изначально отсутствовала такая сильная зависимость от поставок из России.

Еще в ведомстве обратили внимание, что «безопасность энергоснабжения в Германии обеспечена, но следует соблюдать меры предосторожности.

Среди средств повышения энергобезопасности ФРГ упоминается заполнение подземных хранилищ. ПХГ на данный заполнены примерно на 90%, добавил в министерстве.

До этого операторы хранилищ предупредили о риске дефицита газа в Германии до 2027 года.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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