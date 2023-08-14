В Пакистане опровергли наличие проблем с переработкой нефти из РФ

Пакистанская нефтеперерабатывающая компания Pakistan Refinery Limited (PRL) заявила, что готова продолжить переработку российской нефти, если она будет доступна на выгодных коммерческих условиях. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn, со ссылкой на пресс-релиз компании PRL.

В PRL отметили, что на предприятиях компании была успешно осуществлена переработка российской нефти, импортированной Пакистаном в апреле партии объемом 100 тыс. тонн. Проблем с переработкой при этом не возникло.

Таким образом PRL опровергла появившиеся ранее сообщения о якобы имевших место сложностях с переработкой российской нефти. При переработке российская нефть смешивалась с нефтью из Саудовской Аравии.

Цитата: «Компания продолжит перерабатывать российскую нефть, когда она будет доступна на выгодных коммерческих условиях», — говорится в заявлении PRL.

В апреле 2023 года Пакистан впервые разместил заказ на покупку 100 тыс. тонн российской нефти. Поставка была осуществлена в июне со скидкой и оплатой в юанях.

Ранее во Франции заявили, что Россия сорвала нефтяной джекпот.