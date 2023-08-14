Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Помощник Путина назвал главную причину ослабления рубля

Орешкин: мягкая денежно-кредитная политика привела к ослаблению рубля и инфляции

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) привела к ослаблению рубля и ускорению инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Орешкин рассказал, что в последние месяцы кредитная активность в России ускоряется, особенно вызывает опасение ускорение потребительского кредитования.

Помощник президента подчеркнул, что у Центрального банка России есть все возможности для нормализации ситуации уже в ближайшее время.

В этот же день ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро в свою очередь поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что падение курса рубля по отношению к доллару будет продолжаться, если в ближайшее время не будут внесены коррективы в работу российской экономики.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях