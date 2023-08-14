Помощник Путина назвал главную причину ослабления рубля

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) привела к ослаблению рубля и ускорению инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Орешкин рассказал, что в последние месяцы кредитная активность в России ускоряется, особенно вызывает опасение ускорение потребительского кредитования.

Помощник президента подчеркнул, что у Центрального банка России есть все возможности для нормализации ситуации уже в ближайшее время.

В этот же день ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро в свою очередь поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что падение курса рубля по отношению к доллару будет продолжаться, если в ближайшее время не будут внесены коррективы в работу российской экономики.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.