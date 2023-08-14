Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банк России не исключил повышение ставки в ближайшее время

В ЦБ не видят угроз для финансовой стабильности в динамике рубля

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центральный банк России все еще не видит каких-либо угроз для финансовой стабильности в связи с падением курса рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ЦБ.

В Центробанке не исключили, что обсудят возможность повышения ключевой ставки.

Предполагается, что этот вопрос поднимут на ближайших заседаниях. Точные сроки изучения возможности подъема ключевой ставки в РФ не называются.

До этого в Центробанке называли высокой вероятность повышения ключевой ставки в сентябре. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что инфляция в стране идет «по верхней половине прогнозного диапазона».

Также «Известия» сообщали, что ключевая ставка до конца 2023 года может подняться до 10,5%. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, ключевая ставка будет повышена достаточно резко.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях