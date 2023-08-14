Банк России не исключил повышение ставки в ближайшее время

Центральный банк России все еще не видит каких-либо угроз для финансовой стабильности в связи с падением курса рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ЦБ.

В Центробанке не исключили, что обсудят возможность повышения ключевой ставки.

Предполагается, что этот вопрос поднимут на ближайших заседаниях. Точные сроки изучения возможности подъема ключевой ставки в РФ не называются.

До этого в Центробанке называли высокой вероятность повышения ключевой ставки в сентябре. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что инфляция в стране идет «по верхней половине прогнозного диапазона».

Также «Известия» сообщали, что ключевая ставка до конца 2023 года может подняться до 10,5%. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, ключевая ставка будет повышена достаточно резко.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.