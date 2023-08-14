Индекс Мосбиржи превысил 3200 с 21 февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи во время торгов в понедельник превысил показатель в 3200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года. Это следует из данных Московской биржи.

Отмечается, что к 10:02 по московскому времени индекс Мосбиржи составлял 3200,82 пункта. Через три минуты рост ускорился до 1,5%, до 3202,97 пункта. В то же время, индекс РТС рос на 0,22%, до 1003,09 пункта.

Ранее сообщалось, что курс евро на Мосбирже поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Резкий рост курса евро начался в 8:00 и поднялся с 108,99 руб. до 110,54 руб. Также сообщалось о росте курса доллара выше отметки в 100 рублей впервые с 22 марта 2022 года. После 9:10 цена американской валюты поднялась до 100 рублей 49 копеек.

Вместе с тем помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил, что нормализация курса рубля прогнозируется уже в скором времени.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ослабление рубля к мировым валютам на торгах во вторник связано со снижением цен на нефть. Они начали уменьшаться 7 августа после роста в течение шести недель подряд.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.