Путин поручил дать регионам право на курортный сбор с 15 декабря

Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить регионам право вводить курортный сбор с 15 декабря 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Путин поручил правительству проконтролировать внесение в законодательство соответствующих изменений.

Эксперимент по взиманию такого сбора был проведен в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае и на федеральной территории «Сириус». Средства со сбора должны быть направлены на развитие курортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что курортный сбор на Кубани вырос в 2022 году, но заплатили его лишь 20% туристов.

Доходы Кубани от курортного сбора, который платили в гостиницах отдыхающие, составили в 2022 году 747 млн руб. В 2021 году было собрано в 4,5 раза меньше, или 165 млн руб. При этом собранный в прошлом году туристический налог стал рекордным за все пять лет эксперимента по курортному сбору. Однако многократный рост поступлений объясняется ростом ставки самого налога.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.