Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2026 года повышенный налоговый вычет для виноделов при условии реинвестирования этих средств в развитие производства. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений: предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников», — говорится в поручении.

Срок для выполнения поручения правительством установлен до 15 декабря 2023 года.

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