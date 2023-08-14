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Курс доллара впервые за полтора года превысил 100 рублей

Мосбиржа: курс доллара впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей

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Алексей Майшев/РИА Новости

Данные Мосбиржи показали, что курс доллара впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей, передает РИА Новости.

Сообщается, что после 9:10 цена американской валюты поднялась до 100 рублей 49 копеек.

11 августа курс доллара на Московской бирже поднимался до 99 рублей.

До этого сообщалось о росте курса евро до отметки в 108 рублей впервые за полтора года.

Помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил, что нормализация курса рубля прогнозируется уже в скором времени.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ослабление рубля к мировым валютам на торгах во вторник связано со снижением цен на нефть. Они начали уменьшаться 7 августа после роста в течение шести недель подряд.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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