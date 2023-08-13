Минспорт сообщил о работе над возвращением пива на стадионы

Министерство спорта РФ поддерживает работу над законопроектом, который может снова разрешить продажу пива на стадионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Азата Кадырова.

По словам Кадырова, сейчас закон находится в процессе доработки, и он выразил надежду, что после инициативу одобрит правительство и Госдума.

Ранее спикер Госдумы Дмитрий Свищев сообщал, что нижняя палата осенью может рассмотреть вопрос о возвращении пива на стадионы. Министр спорта Олег Матыцин также поддержал отмену данного запрета при правильном регулировании.

В ряде случаев ранее предпринимались попытки отменить ограничение на продажу пива на спортивных объектах, действующее с 2005 года, однако они не увенчались успехом.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым сейчас работает Минспорт.

Ранее Юран объяснил, почему на российские стадионы нужно вернуть продажу пива.