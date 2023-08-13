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Эксперт прогнозирует подорожание шпрот и других консервов в России

Доцент Новикова предрекла рост цен на консервы в РФ на фоне запрета на импорт

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Цены на популярные в России шпроты, рыбные консервы, икру и другие виды готовой продукции из рыбы в ближайшее время могут вырасти на 15-20%. Такой прогноз в интервью «Российской газете» дала доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова.

По ее словам, одной из причин ожидаемого подорожания станет запрет на ввоз аналогичной продукции из США, Норвегии и стран ЕС. Это откроет новые возможности для российских производителей, однако на первом этапе приведет к временному дефициту и росту цен.

В числе наиболее вероятных к подорожанию Новикова называет шпроты, икру, филе рыбы, полуфабрикаты. При этом со временем ситуация должна стабилизироваться по мере наращивания производства отечественными компаниями и занятия ими освободившихся ниш.

Другие эксперты, опрошенные изданием, считают введенные ограничения на импорт благом, которое поможет сделать рыбу более доступной для россиян. Кроме того, они отмечают хорошие перспективы для увеличения отечественного производства ценных пород рыбы.

В конце июля стало известно, что Россия увеличит поставки мяса и консервов за рубеж в этом году.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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