Арендные ставки на жилье в России приближаются к пиковым значениям

Стоимость аренды жилья в России в августе выросла на фоне усиления сезонного спроса и сокращения предложения, приближаясь к традиционным сезонным максимумам. Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

По данным аналитического центра ЦИАН, в августе средняя арендная плата на однокомнатные квартиры в крупных городах России выросла на 4,7%, на двухкомнатные — на 7,3%. Так, в Краснодаре ставки на «однушки» подскочили на 17%, в Самаре — на 13,7%, это максимальные показатели по стране. В Перми аренда напротив упала на 7,1%.

Эксперты связывают рост цен с сокращением объема предложения и усилением спроса на фоне возвращения части ранее уехавших за границу россиян. Также на рынок аренды выходят те, кто откладывает покупку жилья из-за ужесточения условий ипотечного кредитования.

По прогнозам директора департамента аренды «Этажей» Ольги Павлиновой, к середине сентября средние ставки аренды могут вырасти еще на 15% по сравнению с текущими значениями, после чего начнется сезонное снижение.

«Большинство желающих к этому времени уже смогут найти себе жилье. Но пока многие собственники еще удерживают цены, такие квартиры сдаются очень быстро», — отметила Павлинова.

По ее словам, в нынешнем году пиковый период на рынке аренды наступил раньше обычного — уже сейчас в ряде регионов наблюдается дефицит предложения. Это ведет к росту средних цен из-за вымывания наиболее доступных вариантов.

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