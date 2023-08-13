Россия переводит экспорт сельхозпродукции на рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении специального порядка расчетов в рублях при экспорте сельскохозяйственной продукции. Это позволит защитить торговлю от санкций и укрепить спрос на национальную валюту, сообщает РИА Новости.

Согласно указу, с 1 ноября 2023 года при экспорте сельхозпродукции можно использовать специальные рублевые и валютные счета типа «З». Иностранные покупатели будут переводить средства на эти защищенные от санкций счета, затем продавать валюту российским банкам за рубли и оплачивать поставки.

Перечень сельскохозяйственной продукции, на которую распространяется новый порядок расчетов, правительство утвердит в течение 30 дней.

По мнению экспертов, это повысит спрос на рубль и расширит торговлю России с дружественными странами. Аналогичный механизм уже применяется при торговле газом.

«Это даст прямой доступ российских экспортеров к иностранным покупателям без бюрократических проволочек и избавит от риска санкций», — отметил эксперт маркетплейса «Финмир» по внешним рынкам Георгий Свирин.

В последнее время Россия активно наращивает торговлю сельхозпродукцией со странами Африки, Ближнего Востока и Азии. Поставки зерна в Африку за первое полугодие выросли в стоимостном выражении на 91%. Растет доля расчетов в национальных валютах в торговле со странами ЕАЭС и Китаем.

В начале июня Владимир Путин рассказал о количестве сделок между Россией и Китаем, оплачиваемых в рублях и юанях.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.