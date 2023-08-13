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Минцифры хочет обязать операторов обосновывать повышение тарифов

Минцифры хочет ввести обоснование повышения тарифов операторами

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yanalya/freepik.com

Минцифры России подготовило законопроект, обязывающий операторов связи обосновывать повышение тарифов на услуги. Как сообщает Интерфакс, операторам придется предоставлять расчеты в обоснование роста цен в Роскомнадзор.

Согласно законопроекту, операторы связи должны будут предоставлять в Роскомнадзор расчеты себестоимости услуг мобильной и стационарной связи, передачи данных и телевидения. Это позволит не допустить необоснованного повышения тарифов, считают в Минцифры.

«Мы предлагаем установить обязанность для операторов связи ежегодно предоставлять в Роскомнадзор обоснование себестоимости услуг связи», — заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

ФАС неоднократно фиксировала случаи необоснованного повышения цен на услуги связи отдельными операторами. Новый закон призван не допустить такой практики в дальнейшем и защитить права потребителей.

Новый закон призван не допустить подобных нарушений в будущем. Операторы связи выступали против данной инициативы, утверждая, что она приведет к росту административной нагрузки. Однако разработчики настаивают, что закон нужен для защиты прав потребителей.

В конце июня стало известно, что в России могут подорожать тарифы мобильных операторов.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании интернета.

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