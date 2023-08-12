Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США разблокировали иранские активы перед обменом заключенными

Глава ЦБ Фарзин: США разблокировали иранские активы на $6 млрд

close
100%
Shutterstock

Председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что США разблокировали иранские активы на $6,7 млрд. Соответсвующая публикация была размещена им в X (Twitter).

Разморозка счетов предпринята Вашингтоном в преддверии обмена заключенными с Тегераном.

«Все валютные захваченные ресурсы Ирана в Южной Корее были разблокированы, а затраты на конвертацию его валюты из вон в евро также были приняты третьей страной. Соответственно, вскоре все эти ресурсы в евро поступят на счета 6 иранских банков в Катаре», — сообщил Фарзин.

По словам экономиста, разблокированная валюта будет использоваться на рынках иностранных государств и на фондовых биржах.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не планирует снимать санкции с Тегерана, несмотря на обмен заключенными.

Ранее Иран перевел четырех граждан США из тюрьмы под домашний арест.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях