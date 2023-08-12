США разблокировали иранские активы перед обменом заключенными

Председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что США разблокировали иранские активы на $6,7 млрд. Соответсвующая публикация была размещена им в X (Twitter).

Разморозка счетов предпринята Вашингтоном в преддверии обмена заключенными с Тегераном.

«Все валютные захваченные ресурсы Ирана в Южной Корее были разблокированы, а затраты на конвертацию его валюты из вон в евро также были приняты третьей страной. Соответственно, вскоре все эти ресурсы в евро поступят на счета 6 иранских банков в Катаре», — сообщил Фарзин.

По словам экономиста, разблокированная валюта будет использоваться на рынках иностранных государств и на фондовых биржах.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не планирует снимать санкции с Тегерана, несмотря на обмен заключенными.

Ранее Иран перевел четырех граждан США из тюрьмы под домашний арест.