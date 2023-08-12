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В России стали чаще совершать автоплатежи через СБП

«Почта Банк»: доля автоплатежей через СБП с января выросла в 10 раз, до 30%

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Илья Питалев/РИА «Новости»

По итогам июля этого года на оплату товаров и услуг через сервис привязки счета пришлось около 30% общего объема платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в исследовании «Почта Банка», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«С начала года доля автоплатежей через СБП выросла в 10 раз, а общая сумма операций с помощью этого сервиса — в 14 раз. Чаще всего с помощью автоплатежей через СБП клиенты рассчитываются на маркетплейсах, стриминговых сервисах, за услуги такси, каршеринга, доставку продуктов. Средний чек таких платежей в июле составил 1022 рубля», — говорится в исследовании.

С помощью сервиса покупатель может сам привязать счет в банке для автоматической оплаты товаров и услуг через СБП, задать нужную сумму, дату и регулярность списания денег. Чтобы настроить автоплатежи, нужно зайти на сайт или в приложение компании, где планируется покупка, и выбрать оплату через СБП. Далее по ссылке клиент перенаправляется в мобильный банк, совершает платеж и может сохранить данные для дальнейших оплат. При повторной покупке пользователь выбирает оплату по СБП, и деньги списываются с выбранного счета без входа в банковское приложение. Комиссия за такие платежи по СБП не взимается. Отключить списания можно в любой момент в приложении банка.

«Почта Банк» провел исследование в августе на основе данных операций своих клиентов.

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