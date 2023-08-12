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В Турции назвали человека, способного решить вопрос с возобновлением зерновой сделки

Глава МО Турции: Эрдоган способен решить вопрос с возобновлением зерновой сделки

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Kacper Pempel/Reuters

Мировые лидеры и руководство ООН считают, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может решить вопрос с возобновлением зерновой сделки. Об этом заявил глава минобороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A-Haber.

«После начала войны между Россией и Украиной все узнали, что эти две страны были кормилицами всего мира. Прекращение поставок оттуда имело очень серьезные последствия. Если поставок не будет, то есть опасность наступления голода. Сейчас почти все мировые лидеры и генсек ООН верят, что только Эрдоган может решить эту проблему», — сказал он.

Гюлер также отметил, что именно благодаря этой сделке в нуждающиеся страны отправили больше 33 млн тонн зерна.

10 августа представитель турецкого оборонного ведомства заявлял, что контакты представителей Турции, ООН, России и Украины по вопросу возобновления зерновой сделки продолжаются.

В этот же день официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано сообщал, что некоторым странам были отправлены письма с призывом оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Эрдоган может помочь возобновлению зерновой сделки. При этом он подчеркнул, что Киев разрабатывает альтернативные маршруты для экспорта пшеницы, не проходящие через Черное море.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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