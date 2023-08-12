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Ашхабад обеспокоился планом создания газового союза Москвы, Ташкента и Астаны

ТДХ: Ашхабад беспокоит план создания газового союза Москвы, Астаны и Ташкента

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РИА Новости

Туркменистан беспокоит заявление о создании газового союза России, Казахстана и Узбекистана, заявил председатель госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственное информагентство Туркмении (ТДХ).

11 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что тройственный газовый союз Российской Федерации, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран. По его словам, «интерес к нему проявляют и другие государства». Биричевский добавил, что «мы открыты к подобному сотрудничеству при... понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников».

По словам Арчаева, это заявление вызывает вопросы — в частности, какие «возможности расширения» имеются в виду, какие «другие государства» заинтересованы, что стоит за «трехсторонним взаимодействием» в газовой сфере. Нужна полная ясность по этому вопросу, потому что он затрагивает интересы других стран, в том числе Туркмении, уточнил глава концерна. Он также отметил, что никакие консультации с Ашхабадом не проводились. Все изменения в сфере согласованных и оформленных объемов и схем поставок топлива должны быть согласованы со всеми участниками без исключения, подчеркнул он. Туркмения, Казахстан, Узбекистан и Китай долгое время поставляют газ из Центральной Азии в КНР с четко согласованными объемами и сроками, напомнил Арчаев.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября прошлого года обсуждали создание тройственного союза в газовой сфере с участием Узбекистана. Цель союза – координация действий по транспортировке газа из России на территориях Казахстана и Узбекистана. В январе этого года Россия подписала с Узбекистаном дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. В частности, она предусматривает поставки российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу «Средняя Азия — Центр» после технических исследований. 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам удалось продвинуться в обсуждении идеи союза. Он отметил, что «когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если всех все устраивает, то выигрывают все».

Ранее стало известно о препятствиях для поставок газа из Туркменистана в Европу.

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