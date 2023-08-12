Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России упали продажи арбузов

«Такском»: продажи арбузов в России за год упали на 18%

close
100%
Depositphotos

Продажи арбузов в России за год снизились на 18%, а дынь — увеличились на 12%. Об этом пишет RT ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском», которые были получены в ходе анализа более 49 млрд кассовых чеков.

По информации «Такском», средняя стоимость арбуза выросла на 14% за год и к лету 2023 года составила 68 рублей за 1 кг. Дыня подорожала на 5% — до 112 рублей за килограмм.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на статистику АТОЛ, 1 кг арбузов в июле можно было в среднем купить за 71 рубль, что на треть дороже, чем в аналогичном месяце 2022 года. В июле прошлого года россиянине приобретали арбузы на 25% дешевле, чем в августе. Максимальная средняя цена в 2023 году за 1 кг была зафиксирована в январе — 387 рублей. Дыни в июле подорожали на 30%: в среднем в магазине за 1 кг в июле россияне платили 119 руб. Максимальная цена зафиксирована в январе и составила 596 руб. за килограмм.

Ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций Московского физико-технического университета (МФТИ) Дмитрий Филонов 8 августа сообщил о создании им совместно с коллегами приложения, которое позволяет определять степень зрелости арбуза и других овощей и фруктов по уровню пропущенного через них Wi-Fi-сигнала.

Ранее специалист по оказанию медпомощи раскрыл опасность поедания арбуза с косточками.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях