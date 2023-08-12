Стало известно, как забастовки в Австралии повлияют на газовые цены в Европе

Биржевые цены на газ в Европе могут остаться на высоких уровнях до конца 2023 года из-за забастовок рабочих на австралийских заводах. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин, комментируя котировки по $500 за тысячу кубометров на торгах лондонской биржи ICE накануне.

Эксперт объяснил, что Европа стремится заместить поставки российского трубопроводного газа, и в этих условиях спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в 2023 году продолжил расти. При этом мировой рынок остается в целом дефицитным, уточнил эксперт.

»...Австралия — второй крупнейший производитель СПГ в мире после США... Ее доля на глобальном рынке в текущем году близка к 20%... компании Woodside и Chevron, работники которых планируют забастовки, входят в число ключевых игроков в стране... им принадлежат доли в австралийских заводах общей мощностью в 46 млн тонн.. то есть половине ....– Gorgon, North West Shelf, Pluto LNG и Wheatstone», — отметил Тимонин.

Сотрудники австралийских компаний Wheatstone и Gorgon могут не выйти на работу уже на следующей неделе. Они требуют повышения зарплаты и ограничения передачи работ на аутсорс. По информации Bloomberg, забастовки могут поставить под угрозу мировые поставки топлива и спровоцировать резкий рост цен на СПГ.

Основными покупателями топлива из Австралии являются Япония, Китай и Южная Корея.

Ранее Германию предупредили о риске дефицита газа до 2027 года.