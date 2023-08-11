Крупнейший покупатель российской нефти смирился со снижением скидки на нее

Индия — основной покупатель российской нефти Urals — смирилась с растущими ценами на топливо, так как эта марка сырья все равно остается одной из самых доступных на мировом рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков агентства Argus.

Ранее скидка на Urals к дубайскому сорту Dubai Crude составляла $20 за баррель, сейчас это около $8. По данным на 10 августа цена на российское сырье, которое поставляется на западное побережье Индии, с учетом транспортных расходов по доставке приблизилась к $83 за баррель. Месяц назад баррель Urals продавался Индии по $70. Несмотря на рост стоимости российского топлива, четыре нефтеперерабатывающие заводы в Индии продолжили его покупать. Свое решение заводы объяснили тем, что топливо из РФ более доступно, чем ближневосточные сорта. Главный экономист Citigroup в Индии Самиран Чакраборти отметил, что Индия продолжит закупки сырья у России, пока скидки не нее не станут перевешивать растущие расходы по логистике.

«Потребление российской нефти Индией резко возросло с прошлого года. РФ стала ведущим поставщиком сырья в страну, вытеснив Саудовскую Аравию и Ирак с первых мест. Во многом это было обусловлено ценами и усилиями премьер—министра Нарендры Моди по сдерживанию инфляции цен на энергоносители», — пишет агентство.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию за июнь 2023 года, говорилось в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). В Индии Россия уже год считается лидером по поставкам нефти, обеспечив в июне 45% от общей доли импорта. Общий объем импорта нефти Индией в июне немного уменьшился по сравнению с маем — на 3%, до 4,7 млн б/с. Mint сообщал, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию также в 2022-2023 финансовом году.

Ранее российские экспортеры столкнулись с серьезной проблемой в торговле с Индией.