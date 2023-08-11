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США разрывают соглашение с Россией по поставкам стали

США объявили о разрыве соглашения по поставкам стали из России

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Власти США приняли решение о разрыве соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок плит из углеродистой стали российского производства в Соединенные Штаты. Это следует из уведомления в Федеральном реестре правительства США, передает ТАСС.

«Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении определенной <…> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации <…> (соглашения от 2003 года)», — сказано в уведомлении.

До этого США добавили российского производителя меди под блокирующие санкции. Основные компании черной металлургии попали под санкции США еще в прошлом году, однако вплоть до недавнего времени американский Минфин избегал вводить ограничительные меры против цветной металлургии, опасаясь возникновения дефицита этих металлов на мировом рынке.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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