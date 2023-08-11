В России вырос спрос на рублевые вклады

Спрос россиян на рублевые вклады повысился. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику банка «ВТБ», клиенты которого за последние десять дней открыли более 131 тыс. рублевых депозитов — в 2,4 раза больше, чем в прошлой декаде.

«В новых экономических условиях рублевый депозит выступает основным способом размещения свободных средств. Решение Центробанка РФ увеличить ключевую ставку и последовавший за этим рост ставок по вкладам в крупнейших банках мгновенно отразились на условиях вкладов крупнейших игроков и, как следствие, клиентском спросе», — рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По ее словам, ставки повысились на 0,5–0,95 п.п. На фоне спроса россиян портфель рублевых вкладов ВТБ вырос на 50 млрд рублей.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых на заседании 21 июля. После этого девять из 20 крупнейших российских банков увеличили доходность своих вкладов. В некрупных кредитных организациях ставки по депозитам тоже выросли.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер объяснял «Газете.Ru», что если ключевая ставка увеличивается, например, на 1 процентный пункт, банки подстраиваются и тоже поднимают ставки по кредитам и вкладам на 1 п. п. или чуть выше.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на жизнь россиян.