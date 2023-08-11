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В Банке России оценили риски финансовой стабильности из-за ослабления курса рубля

В Центробанке РФ не видят рисков финансовой стабильности из-за курса рубля

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.

«Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», — сказал он.

Центробанк РФ решил с 10 августа до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ объяснил, что это нужно для снижения волатильности финансовых рынков. Банк России отметил, что будет принимать решение о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Накануне в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечал, что для того, чтобы поддержать курс рубля сейчас, нужно работать над устранением дисбаланса на российском валютном рынке. Он уточнял, что пока в России сохраняется ситуация, когда предложение валюты недостаточно, а спрос на нее повышен.

Ранее в России допустили, что продажа юаней Центробанком поддержит курс рубля.

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