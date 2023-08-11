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В Центробанке высказались о вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки

В Центробанке назвали высокой вероятность повышения ключевой ставки в сентябре

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

На заседании совета директоров Центробанка сообщалось,что вероятность повышения ключевой ставки в сентябре высокая. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин во время пресс-конференции, передает ТАСС.

Он отметил, что инфляция в стране идет «по верхней половине прогнозного диапазона».

«И в контексте этого по вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании совет директоров сказал уже 21 июля, что он допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании», — сказал замглавы Банка России.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя описанные Центробанком РФ три сценария развития российской экономики до 2026 года, заявил, что сейчас целесообразно ориентироваться на второй сценарий развития экономики России — усиление фрагментации.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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