Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки пострадавших в Сергиевом Посаде

В результате взрыва, произошедшего в среду в Сергиевом Посаде, за медицинской помощью обратились свыше 80 человек. Об этом на оперативном штабе на месте ЧП сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Заседание штаба началось с минуты молчания. Губернатор также возложил цветы к месту трагедии.

«Семье погибшей будет выплата 2 млн рублей. Все, кто тяжело пострадал, это 5 человек, получат по 500 тысяч, а кто госпитализирован – по 300 тысяч рублей. И порядка 50 человек обратились с легкими повреждениями – им будут осуществлены выплаты по 100 тысяч рублей», — рассказал Воробьев.

Отмечается, что пять человек, находящихся в реанимации, сейчас под наблюдением врачей Сергиево-Посадской районной больницы, Мытищинской городской клинической больницы, Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Еще одна из пациенток, к сожалению, скончалась в больнице полученных ожогов. Всего на стационарном лечении остаются 15 пациентов.

При этом, судьба еще 8 человек остается не известной. Основной разбор завалов уже завершен, на месте взрыва продолжают работать следователи и оперативная группа МЧС.

Также во время взрыва пострадали 184 транспортных средства. Муниципалитет окажет помощь для компенсации ущерба и проведет работу по экспертизе.

«Вопрос личного транспорта часто звучал от жителей. Я прошу оказать поддержку в части экспертизы, анализа - мы будем компенсировать. Если полная утеря автомобиля – это одна сумма, если какие-то стекла и незначительные повреждения – другая. Нам важно оперативно устранить все последствия аварии. Пострадали незначительно 2 школы - к 1 сентября мы там все сделаем. Сильнее повреждения оказались в техникуме, там больше окон, но тоже все поправимо», — сказал губернатор.

Кроме того, из-за взрыва была повреждена заводская котельная. Для временного обеспечения теплоснабжением доставили мобильную котельную.

«Московская областная аварийно-восстановительная служба до 18 часов запустит горячую воду во все дома. Спасибо коллегам, нашли решение – будет модернизирована котельная на предприятии. Вместе с «Газпромом» к отопительному сезону мы должны обеспечить необходимую температуру в домах», — сказал Воробьев.

Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, к взрыву могли привести нарушения технологического процесса. К двум часам дня пожар на заводе локализовали.