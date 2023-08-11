В Банке России рассказали о будущем ключевой ставки

Ключевую ставку могут повысить на следующих заседаниях совета директоров Банка России. Об этом во время пресс-конференции заявил зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Чтобы иметь возможность вернуть предложение к цели в 2024 году, мы приняли решение повысить ключевую поставку до 8,5% в ожидании и допустим ее повышение на следующих заседаниях», — сказал он.

11 августа сообщалось, что российский Центробанк планирует вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон на уровне 5,5-6,5% к 2026 году.

До этого стало известно, что ключевая ставка в этом году может достичь двузначного числа впервые с июня 2022 года. По мнению Заботкина, с большой долей вероятности может потребоваться очередное повышение ключевой ставки, что необходимо для стабилизирования инфляции на уровне цели в 4%.

Также в российском Центробанке заявляли, что ожидают повышения ставок по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.