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Россиянам объяснили, почему в стране мало валюты

Финансист Бабин связал недостаток валюты в России с падением экспортной выручки

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Shutterstock

В России сложилась ситуация недостатка валюты на внутреннем рынке из-за снижения выручки от поставок нефти и других категорий экспортных товаров. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой. Правда, ее восстановлению может способствовать подорожавшая нефть. Однако добровольное сокращение нефтяного экспорта РФ вместе со снижением спроса на него плюс санкционные и геополитические ограничения ослабляют эффект от роста котировок нефти», — объяснил финансист.

В то же время объем импорта остается на относительно высоких уровнях, которые наблюдались до весны 2022 года, добавил он. Это поддерживает повышенный спрос на инвалюту вместе с выводом средств за рубеж россиянами и нерезидентами, которые продают активы в РФ, сказал Бабин.

Дисбаланс между предложением валюты и спроса на нее оказывает давление на курс рубля, отметил эксперт. Курс рубля с открытия торгов дешевеет после заметой попытки восстановления накануне основной сессии. Но попытка оказалась неудачной, вскоре рубль вернулся к нисходящей динамике, обновляя многомесячный минимум. Доллар впервые с марта 2022 года приблизился к 98,5 рубля, евро достиг 108,2 рубля.

В июне 2023 года доходы России от экспорта нефти упали почти на 50%, до $11,8 млрд, после рекордных цен в прошлом году. Однако уже в июле РФ заработала $15,3 млрд на поставках топлива.

Ранее ЦБ РФ описал три сценария развития экономики России до 2026 года.

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