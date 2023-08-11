ФАС отштрафовала две организации за рекламу вейпов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отштрафовала две организации — ООО «Продмир» и АО «Международные услуги по маркетингу табака» — за рекламу устройств для нагревания табака в магазине «Мираторг». Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Штраф был назначен после жалобы гражданина.

«В соответствии с Законом о рекламе не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции и кальянов», — подчеркивает ФАС.

В организации призвали сообщать о рекламе табачных изделий или устройств для потребления табака.

28 апреля Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. С 1 июня 2023 года устройства для потребления никотинсодержащей продукции можно будет купить только в магазинах и павильонах. При этом будет запрещена торговля таких устройств на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов.

Ранее спикер Госдумы Володин назвал закон о запрете вейпов для несовершеннолетних главным за апрель.