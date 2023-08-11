Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фармкомпании попросили ускорить включение препаратов в перечень ЖНВЛП

«Ъ»: фармацевты попросили ускорить включение лекарств в списки ЖНВЛП

close
100%
Freepik

Представители фармацевтической отрасли попросили ускорить рассмотрение включения новых препаратов, в том числе жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также в список высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение представителей фармотрасли к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По информации издания, Минздрав пока не рассмотрел этот вопрос. Производители предупреждают, что из-за неопределенности, которая не позволяет планировать производство и выводит на рынок новые лекарства, может возникнуть их дефицит.

Отмечается, что письмо Мишустину направили пять фармацевтических организаций, в том числе Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) и Ассоциация международных фармпроизводителей, а также аналогичная структура, объединяющая компании ЕАЭС. В обращении они попросили обязать Минздрав провести заседание в сентябре, чтобы одобрить перечень препаратов для включения в списки на следующий год.

До этого ученые из Манчестерского университета обнаружили, что у мышей высокое кровяное давление нарушает связи между клетками головного мозга. Это приводит к ухудшению кровоснабжения мозга и развитию сосудистой деменции.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях