Фармкомпании попросили ускорить включение препаратов в перечень ЖНВЛП

Представители фармацевтической отрасли попросили ускорить рассмотрение включения новых препаратов, в том числе жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также в список высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение представителей фармотрасли к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По информации издания, Минздрав пока не рассмотрел этот вопрос. Производители предупреждают, что из-за неопределенности, которая не позволяет планировать производство и выводит на рынок новые лекарства, может возникнуть их дефицит.

Отмечается, что письмо Мишустину направили пять фармацевтических организаций, в том числе Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) и Ассоциация международных фармпроизводителей, а также аналогичная структура, объединяющая компании ЕАЭС. В обращении они попросили обязать Минздрав провести заседание в сентябре, чтобы одобрить перечень препаратов для включения в списки на следующий год.

До этого ученые из Манчестерского университета обнаружили, что у мышей высокое кровяное давление нарушает связи между клетками головного мозга. Это приводит к ухудшению кровоснабжения мозга и развитию сосудистой деменции.

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