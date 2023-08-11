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Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета

Премьер РФ Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам призвал правительство делать все необходимое, чтобы обеспечить финансовую и бюджетную стабильность с учетом оборонных и социальных задач. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, что нужно для сохранения финансовой и бюджетной стабильности, для обеспечения устойчивого роста, особенно принимая во внимание стоящие перед нами сложные задачи по обеспечению обороны и безопасности страны», — сказал премьер.

Также Мишустин, открывая совещание по экономическим вопросам, заявил, что экономика страны адаптировалась ко внешним вызовам и показывает рост. По его словам, рост экономики опирается на внутренний спрос, он произошел благодаря ранее принятым решениям и оперативным действиям правительства.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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