Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам призвал правительство делать все необходимое, чтобы обеспечить финансовую и бюджетную стабильность с учетом оборонных и социальных задач. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, что нужно для сохранения финансовой и бюджетной стабильности, для обеспечения устойчивого роста, особенно принимая во внимание стоящие перед нами сложные задачи по обеспечению обороны и безопасности страны», — сказал премьер.

Также Мишустин, открывая совещание по экономическим вопросам, заявил, что экономика страны адаптировалась ко внешним вызовам и показывает рост. По его словам, рост экономики опирается на внутренний спрос, он произошел благодаря ранее принятым решениям и оперативным действиям правительства.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.